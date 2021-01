Feuerwehr errichtet Ölsperre auf der Weißen Elster in Höhe Gera-Untermhaus

Freitagnachmittag sind in Gera-Untermhaus mehrere Feuerwehrleute im Einsatz und errichten in Höhe Mohrenplatz eine Ölsperre. In Gera-Zwötzen ist eine unbekannte Menge Öl in die Weiße Elster geflossen. Woher die Verschmutzung herrührt konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen habe die Polizei aufgenommen.

Wie Einsatzleiter Uwe Schübl erklärt, soll die etwa 50 Meter lange Ölsperre, die mit speziellem Granulat gefühlt ist, das Öl separieren. Sechs Spezialkräfte der Freiwilligen Feuerwehr des Landkreises Greiz unterstützen die Geraer mit ihrem Ölseparator. Sie pumpen das Öl ab. Die Geraer Feuerwehren verfügen nicht über eine solche Einrichtung, erklärt Schübl. Im Einsatz waren aus Gera 13 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte und acht Berufsfeuerwehrleute der Wache eins. Auch die FFW Bad Köstritz war in Einsatzbereitschaft.

Auch sie hatten eine Ölsperre eingerichtet, für den Fall, dass in Untermhaus nicht alles abgesaugt werden könne, so Schübl. Als die Ölsperre ihre richtige Lage in der Weißen Elster hatte, kam über den Funk von Schübl die Mitteilung, dass das Öl das Wehr in Höhe Zwötzen nicht passiere, da der Wind aus Stadtzentrum wehte.