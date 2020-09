Die Feuerwehr ist in Gera wegen eines Brandes auf dem Gelände eines Containerdienstes ausgerückt (Symbolbild).

Gera. In Gera war am Dienstag ein Brand zwischen zwei Müllcontainern gemeldet worden.

Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr ausgerückt, um den Brand auf dem Gelände eines Containerdienstes in der Langen Straße in Gera zu löschen. Ein Haufen aus Laub, Holz und Unrat hatte hier Feuer gefangen.

Durch den Brand wurde auch ein Müllcontainer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand. Ob es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt, sei bislang noch nicht bekannt.

