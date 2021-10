Feuerwehreinsatz am Montagabend in Gera

Gera. Starke Rauchentwicklung in der Vollersdorfer Straße.

Aufgrund eines Brandes in der Vollersdorfer Straße in Gera rückten Montagabend kurz nach 17 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet laut Polizei in einem leerstehenden Objekt, der "Alten Tintenfabrik" Altpapier in Brand, was wiederum zu starkem Rauch führte.

Die Feuerwehr löschte konnte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

