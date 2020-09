Feuerwehrsatzung und Wasserwehr sind Geraer Stadtratsthemen

26 Punkte stehen bislang auf der Tagesordnung für die Geraer Stadtratssitzung, die am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum beginnt.

Zum Start soll der Vorsitzende gewählt werden. Danach will der Stadtrat über den Einwohnerantrag zum Fuß- und Radweg zwischen Pforten und Zwötzen neu entscheiden, die geänderte Mitwirkungssatzung für Senioren in Gera beschließen und die städtische Kulturförderrichtlinie ab 2021 bestätigen. Der Investitionsbeschluss zum Ausbau der Gaswerkstraße steht an, die Zustimmung, rund 1500 Tablets für Schulen komplett aus Landesmitteln anzuschaffen sowie Änderungen bei der Vergabe der Mittel für Infrastrukturvorhaben in Kindertagesstätten.

Beschlossen werden sollen die Satzung für das Jugendamt Gera, die eingegrenzte Standortsuche für das Freibad, die Gründung einer Wasserwehr und die neue Satzung für die Feuerwehr. Themen sind außerdem die Bebauungspläne „Wohnen an den Elstergärten“ in der Leibnizstraße, Gewerbe- und Industriegebiet „Am Vogelherd“ in Hermsdorf, und die „Erweiterung des Campingplatzes Aga“. Auf Platz 25 soll die Ausschreibung des Geschäftsführers des Verkehrsbetriebes Thema sein und danach die Beschaffung von zunächst sechs Straßenbahnen. Als allerletzter Punkt soll der Seniorenbeirat die Stadtratsmitglieder über seine Arbeit im Jahr 2019 informieren dürfen.