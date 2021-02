Feuerwerk als Protest gegen Lockdown in Gera

Gera. Nachgehakt: Das nicht angemeldetes sogenannte Anti-Lockdown-Feuerwerk am Dienstagabend fand Teilnehmer an verschiedenen Orten im Geraer Stadtgebiet.

Von einem sogenannten Anti-Lockdown-Feuerwerk am Dienstag gegen 19 Uhr an verschiedenen Stellen in Gera machten am Mittwoch Videoclips und Fotos die Runde im Internet. Bilder von angeklebten Flugblättern mit dem Datum der Aktion und dem Spruch „Maske runter, werde laut, weil man uns die Freiheit klaut!" wurden ebenfalls verbreitet. Wer genau die Initiatoren waren, blieb zunächst unklar.