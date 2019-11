Figurentheater nach Link-Roman in Gera

Gera. Im Puppentheater Gera stet die Premiere „Jenseits der blauen Grenze“ nach einem Roman von Dorit Link an.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls findet im Puppentheater Gera am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr, die Premiere „Jenseits der blauen Grenze“ statt. Als Figurentheater wird der Roman von Dorit Linke von der Regisseurin Marie Bretschneider auf die Bühne gebracht.

Die Puppen sowie Kostüme und das Bühnenbild gestaltet dazu Alina Illgen. Puppenspieler sind Tanja Wehling und Tobias Weishaupt. Dorit Linkes Buch schildert den Alltag von Jugendlichen in den 1980er-Jahren der DDR. Zwischen Resignation und Rebellion formulieren sie ihre Träume, behaupten sich gegen schulische Repressalien oder elterlichen Druck. Hanna und Andreas wagen die Flucht. Fünfzig Kilometer müssen sie von Rostock nach Fehmarn schwimmen, um die DDR über die sogenannte blaue Grenze verlassen zu können. Während die beiden Schulfreunde schwimmen, erinnern sie sich an ihr Leben vor der Flucht: Der aufmüpfige Andreas wurde in einen Jugendwerkhof geschickt, Ausbildung mit Abitur nicht möglich. Auch Hanna hat Probleme. Ein Studium wird der Leistungsschwimmerin verwehrt, ihre Sportlerkarriere beendet.

Die Theater-Stiftung Gera unterstützt dieses Projekt, indem sie einem jungen Regieteam die Möglichkeit bietet eine eigene Inszenierung zu erarbeiten.