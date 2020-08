Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Filmclub Comma in Gera: Die Kunst des Brotbackens

Harald Friedls „Brot“, eine deutsch-österreichische Produktion, erzählt von der traditionellen Kunst des Brotbackens, die von engagierten Handwerksbäckern mit neuem Leben erfüllt wird, und von Konzernen, die mit modernster Technologie ihrem Industriebrot zu Aroma und Geschmack verhelfen. Vor allem aber zeigt der Regisseur, was Brot ausmacht und wie sich die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Bedingungen in Brot verkörpern. Aus dem scheinbar einfachen Grundnahrungsmittel Brot ist ein Genussmittel mit Kult-Potential geworden. Neue Bio-Bäcker erobern das Land – dennoch kaufen die meisten ihr tägliches Brot und Gebäck immer noch im Supermarkt, wo Aufbackware die Regel ist. Und die wenigsten von uns wissen, was in unserem Brot steckt und wie es eigentlich schmecken kann.

Der Film bietet erhellende Einblicke in die heutige Welt des Brotes und seiner Erzeugung. Harald Friedl zeigt Backstraßen und Labors der Lebensmittelkonzerne, die mit ihren Fertigmischungen dem authentischen Geschmack auf die Spur kommen wollen. Industriell gefertigtes Brot wird zunehmend zum künstlichen Produkt. Wie kann das Backhandwerk überleben? Wie wird das Brot der Zukunft sein?

Vorstellung im Filmclub Comma in der Heinrichstraße, 13. August, 20 Uhr, und am 14. August als Spätvorstellung um 21 Uhr.