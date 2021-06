Dreharbeiten für den Spielfilm von Bruno Manser „Die Stimme des Regenwaldes“. Still Photos.

Filmclub-Comma in Gera startet wieder

„Die Stimme des Regenwaldes“ wird am Donnerstag und Freitag auf der Leinwand gezeigt.

Gera. Der Filmclub-Comma beginnt mit einem bestätigten Hygieneschutzkonzept am kommenden Donnerstag 17.06. wieder mit den Filmvorstellungen und zeigt am Donnerstag, dem 17. Juni sowie am Freitag 18. Juni, jeweils um 20 Uhr „Die Stimme des Regenwaldes” von Regisseur Niklaus Hilber.

1984: Auf der Suche nach einer Erfahrung jenseits der Oberflächlichkeit der modernen Zivilisation reist Bruno Manser in den Dschungel von Borneo und findet sie beim nomadischen Stamm der Penan. Die Begegnung verändert sein Leben für immer. Als die Penan von massiver Abholzung bedroht werden, nimmt Manser den Kampf gegen die Waldzerstörung mit einem Mut und einem Willen auf, die ihn zu einem der berühmtesten und glaubwürdigsten Umweltschützer seiner Zeit machen.

1987: Als die Penan auf dem Weg in ein neues Jagdgebiet sind, machen sie eine erschütternde Entdeckung. Holzfäller haben ein riesiges Gebiet abgeholzt. Manser beschwert sich beim verantwortlichen Manager und erfährt, dass der größte Teil der Penan-Gebiete durch die neue Regierung zur Rodung freigegeben wurde. Mit dem Tropenholz soll Malaysia zu einer Industrienation aufsteigen. Das wäre für die Penan das Ende ihrer Lebensweise. Doch dann wird auch die Aufmerksamkeit der Medien geweckt.