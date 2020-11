Der Schock sitzt tief: Das UCI schließt für immer seine Türen in der Stadt. Damit fällt nicht nur ein wichtiges kulturelles Angebot weg und verliert Gera weiter an Sogkraft für Besucher aus dem Umland. Sondern auch Befürchtungen, dass mit dem Weggang dieses Großmieters eine neue zentrumsnahe (Fast-)Brache entsteht, sind nicht von der Hand zu weisen.

Mit Sanierungsstau des Gebäudes begründet zwar der Kinoriese seinen Rückzug, doch ist das der alleinige Grund? Oder ist der Zwist zwischen Vermieter und Mieter über Modernisierungsmaßnahmen vielleicht ein willkommener Anlass der Kinokette, um ein möglicherweise seit langem defizitäres Geschäft aufgeben zu können? Hier kann nur spekuliert werden.

Fest steht: Nicht nur Kinogänger und Freunde von Blockbustern bedauern dieses Kino-Finale ohne Happy End. Wohl alle, die in Gera leben und hier verwurzelt sind, verfolgen mit Erschrecken das aktuelle Geschehen. Denn der UCI-Weggang ist nur das traurige I-Tüpfelchen einer Reihe von Entwicklungen, die Gera peu a peu unattraktiver machen. Was mit Industrieruinen am Stadteingang begann, setzt sich mit Ladenleerstand im Zentrum fort und hört mit eben jenem Kulturabbruch auf - oder noch nicht. Schließlich trägt die Pandemie nicht zum Investieren bei. Vielleicht aber erweist sich der Metropol-Betreiber als der Richtige. Er kennt die Branche, die Stadt und die Geraer. Er weiß, worauf er sich einlässt und könnte Neues wagen.