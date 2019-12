Finnische Pädagogen aus der Partnerstadt Kuopio sind vom 9. bis 12. Dezember in Gera zu Gast. An dem Treffen nehmen auch Lehrer und Schulleiter aus Gera und der Region teil

Gera. Vier Pädagogen aus der der Partnerstadt Kuopio wurden in Gera begrüßt.

Finnische Pädagogen in Gera zu Gast

Aus der Partnerstadt Kuopio weilten seit Montag vier finnische Pädagogen in Gera. Sie wurden im Wappensaal des Rathauses von der Sozialdezernentin Sandra Wanzar begrüßt. Diese lud die Lehrer zum Erfahrungsaustausch und der Planung der zukünftigen Zusammenarbeit ein. Grundlage des Treffen das bis zum 12. Dezember dauerte, bildete zum einen die Einladung der Regelschule Münchenbernsdorf und der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ im Rahmen des ERASMUS+ Projektes „Digitalisierung im schulischen Kontext“ sowie zum anderen der Ausbau der Beziehungen der Stadt zur Partnerstadt Kuopio im Bildungs-und Sozialbereich.

Am Treffen und an den Diskussionsrunden nahmen unter anderem auch die Schulleiterin der Pfortener Schule in Gera, Dana Hartenstein-Drobny vom Europabüro Ostthüringen und Mitarbeiter des Fachdienstes Kinder und Jugendhilfe sowie Vertreter des Thüringer Institutes für Lehrerfortbildung, Lehrpläne und Medien teil.

Auf dem Programm der finnischen Gäste stand ebenso Historisches und Kulturelles. Sie besuchten den bei den Einheimischen beliebten Weihnachtsmarkt mit dem Märchenbildern. Da sich die Pädagogen aus Kopio sehr für Kunst interessieren, wurden sie zu einer Stadtführung zum Thema „Das Bauhaus in Gera“ eingeladen. Der Weg führte zum Handelshof, zur Villa Halpert und zur ehemaligen Frauenklinik.

Die Stadt Gera erhielt im Jahr 2014 den Zuschlag für dieses EU-Projekt, das die Ursachen der hohen Zahl an Schulabbrüchen untersucht. Im Fokus stehen dabei die Übergänge zwischen den einzelnen Schulen, von der Grund- zur Regelschule oder zum Gymnasium, anschließend zur Berufsausbildung oder zum Studium und schließlich zum Beruf. Zur harmonischeren Gestaltung der einzelnen Phasen und die Bewältigung der einzelnen Hürden partizipieren die europäischen Kollegen von dem Austausch mit Kollegen aus anderen Schul- und Sozialsystemen. Zukünftig sind weitere Kooperationen mit der Pfortener Grundschule sowie der SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik geplant.