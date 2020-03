Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fitnessstudios bauen auf die Solidarität ihrer Mitglieder

Von Marcel Hilbert

„Die Dienstleistungen der Fitnessstudios sind systemrelevant.“ Es mag ein wenig dick aufgetragen klingen, doch Jörn Kunzmann liefert die Begründung für seine Feststellung gleich hinterher. Weil Bewegung und Sport gesund halten, weil das regelmäßige Training, laut ihm insbesondere Muskeltraining, das Immunsystem stärkt und weil dadurch das Gesundheitssystem entlastet wird. „Die Leute wissen, dass sie in den Studios etwas für ihre Gesundheit tun, bei vielen und immer mehr unserer Mitglieder spielt das die entscheidende Rolle“, sagt Kunzman, der in Weida das Fitnessstudio Injoy, in Gera das Injoy Xpress im „Elster Cube“ betreibt.

Auch wenn die Schließung von Fitness- und Sporteinrichtungen als eine Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus auch in Kunzmanns Augen sicher eine richtige Entscheidung war, so stelle diese Entscheidung die Branche, wie viele andere Wirtschaftszweige auch, vor große Herausforderungen. Die Probleme sind bei vielen Studios dieselben, sagt Jörn Kunzmann, der als Unternehmensberater auch etwa 40 Studios in Ostdeutschland betreut. „Natürlich gibt es die rein rechtliche Sicht“, sagt er mit Blick auf die Diskussion um Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudios. „Es gibt aber auch die Frage der Solidarität, der Verbundenheit und der Wertschätzung eben dieser Funktion für das Gesundheitssystem.“

Gerade, um auch nach der Krise noch eine breite Studio-Landschaft und deren Angebot nutzen zu können, bitten er und auch andere Studiobetreiber ihre Mitglieder, die Beiträge weiterzuzahlen, wenn es ihre eigene aktuelle finanzielle Lage zulässt. In Härtefällen sei man um individuelle Lösungen bemüht. „Auch wenn viele Mitglieder sicher traurig sind, dass sie gerade nicht bei uns trainieren können, so sind sie auch verständnisvoll“, sagt Kunzmann. So habe es bislang keine große Abmeldungswelle gegeben. Im Gegenzug für das gemeinsame Durchhalten wurden nicht nur etwa 1000 vorproduzierte Sportvideos fürs Heimtraining ins Internet gestellt, es würden sicher auch Lösungen in Form von Zeit- oder Produktgutschriften für die Zeit nach der Schließung gefunden, sagt er. 60 Mitarbeiter hätten die Injoy-Xpress-Studios in Gera und Erfurt, sagt Jörn Kunzmann, weitere 30 sein Studio in Weida.

15 Mitarbeiter beschäftigt Thomas Kovatsch in seinem Studio 1 in der Geraer Neuen Straße. „Wir sind noch immer im Krisenmanagement“, sagt er. Die Kurzfristigkeit der Anordnung zur Schließung habe das Studio vor Herausforderungen gestellt, unter anderem bei den Abbuchungen. „Wir haben unsere Mitglieder einmal und auch zweimal angeschrieben und um Verständnis geworben.“ Solidarität und Zusammenhalt seien jetzt besonders wichtig, so Kovatsch. Das Studio biete Gutschriften an, aber auch ein Bonusprogramm für die Zeit, wenn wieder regulär geöffnet werden kann. Man sei den Mitgliedern für ein Entgegenkommen sehr dankbar und bemüht, mit allen eine tragfähige Lösungen zu finden.

Auch das Geraer Frauen-Fitnessstudio Mrs. Sporty hat auf die aktuelle Situation reagiert. Wie Club-Inhaberin Grit Kux in einer Pressemitteilung informiert, werde neben einem umfangreichen und auch für Nichtmitglieder frei zugänglichen Video-Trainingsprogramm im Internet sowie einer Mrs.-Sporty-App nach wie vor viel Wert gelegt auf persönliche Betreuung, auch aus der Ferne. Per Telefon, sozialen Medien, Skype oder Whatsapp hielten die Trainer des Clubs Kontakt, stünden auch für Fragen rund um Ernährung und Regeneration zur Verfügung.

„Besonders in den turbulenten Zeiten ist es wichtig, die Kontinuität einzuhalten, damit die Trainingsroutine nicht verloren geht“, erklärt Grit Kux. „Die persönliche Betreuung ist nicht nur für die körperliche Fitness wichtig. Sie hilft auch, die erzwungene Isolation zu überbrücken.“ Darüber hinaus, sagt Grit Kux, biete man gerade älteren, in der Coronakrise besonders gefährdeten Mitgliedern über das Training hinaus Hilfe zum Beispiel bei Einkäufen an.