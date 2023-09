Flugzeug muss in Ronneburg notlanden

Ronneburg. Während eines Fluges über Ronneburg geriet ein Pilot mit seiner Maschine in Turbulenzen. Das Flugzeug landete an einem Fallschirm in einer Apfelplantage.

Während eines Flugs über Ronneburg musste ein Hobbypilot am Sonntag mit seinem Flugzeug in einer Apfelplantage notlanden. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei flog der Pilot auf eine Wolke zu und geriet in Turbulenzen. Daraufhin habe er das im Flugzeug verbaute Notsystem ausgelöst, woraufhin ein Rettungsschirm gezündet wurde und das Flugzeug zu Boden schwebte. Alle Personen seien unverletzt geblieben.

