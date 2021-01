Fördermittel fürs Ehrenamt in Gera können beantragt werden

Gera. Ab sofort können Fördermittel für gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit in Gera für das Jahr 2021 beantragt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Anträge können bis 29. Februar gestellt werden.

„Ziel der Förderung ist es, die Vereine und Verbände dabei zu unterstützen, in ihrem Zuständigkeitsbereich ehrenamtliches Engagement zu fördern und zu würdigen“, so René Soboll, Abteilungsleiter für Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften. 2020 konnten dank der Mittel der Thüringer Ehrenamtsstiftung über 100 Vereine Geras mit über 23.000 Euro gefördert werden, so René Soboll.

Die Mittel sind unter anderem dazu bestimmt, Maßnahmen zu finanzieren, um Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen und zu motivieren, bei der Ausübung ihres Ehrenamtes zu unterstützen und diese dauerhaft zu sichern. Auch werden Veranstaltungen gefördert, bei denen Ehrenamtliche ausgezeichnet werden. Unterstützt wird zudem Öffentlichkeitsarbeit, Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die Entwicklung und Betreuung von Vernetzungsprojekten, Modellprojekten sowie von neuen Formen des Ehrenamtes.

Wichtig: Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Verein seit zwei Jahren in Gera aktiv sein. Das Antragsformular soll ab dieser Woche zum Download bereitstehen auf www.gera.de/ehrenamtszentrale . Der Vordruck kann auch angefordert werden in der Ehrenamtszentrale Gera, Kornmarkt 7, 07545 Gera, Telefon 0365/838 3022, E-Mail: ehrenamtszentrale@gera.de.