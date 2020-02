Fortbildung für Maßschneider in Gera

Fortbildung für Maßschneider in Gera

Maßschneider können an einem Schneiderlehrgang zum Thema „Schnitte und Verarbeitungstechniken – Drapieren“ teilnehmen, den die Handwerkskammer für Ostthüringen in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga anbietet.

Der Kurs umfasst 16 Unterrichtsstunden und findet am Sonnabend, 29. Februar, von 9 bis 17.30 Uhr, und am Sonntag, 1. März, von 9 bis 16 Uhr statt. In dem Lehrgang geht es um die Vermittlung theoretischer Grundlagen sowie um die praktische Umsetzung der Kenntnisse. Teilnehmer sollten A4-Zeichenblätter, Schere, ein Maßband, Stoff, Einlage und eine Nähmaschine mitbringen. Eine Fixierpresse ist vorhanden.

Anmeldung bei Madlen Röhler über Telefon: 0365/822 51 79, E-Mail: roehler@hwk-gera.de oder im Internet unter www.hwk-gera.de/kurssuche