Weil ein Mann einen anderen nach einer Zigarette fragte, kam es in Gera zu einem Streit (Symbolfoto).

Gera. Zwei Männer sind sich in einer Geraer Straßenbahn in die Haare geraten. Der eine hatte vorher den anderen nach einer Zigarette gefragt.

Frage nach Zigarette führt zu handfestem Streit in Straßenbahn

Nach einer Auseinandersetzung in einer Geraer Straßenbahn musste Freitagabend gegen 22.25 Uhr die Polizei eingreifen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der Einsatz an einer Straßenbahnhaltestelle in der Wiesestraße.

Zuvor gab es in einer Straßenbahn eine Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 25-Jährigen. Beide Männer waren alkoholisiert, der Ältere habe dem 18-Jährigen auf Nachfrage keine Zigarette aushändigten wollen. Nach Angaben der Polizei kam es zur Körperverletzung.

