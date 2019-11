Gera. In Gera wurde am Dienstagabend eine Frau auf einem Fußgängerüberweg angefahren.

Frau auf Fußgängerüberweg angefahren – Fahrer flüchtet

Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, wurde in Gera auf einem Fußgängerüberweg in der Greizer Straße eine 64-jährige Frau von einem Auto angefahren.

Die 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Autos flüchtete, ohne auch nur anzuhalten. Über das Auto liegen keinerlei Informationen vor. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Die Polizei Gera sucht dringend Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0363/829 0.