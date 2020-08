Eine Tatra-Straßenbahn verlässt die Haltestelle vor den Gera Arcaden in Richtung Bieblach Ost. Der Wagen 350 ist Baujahr 1990

Freie Wähler Geras sehen Chance zum Dialog

Im Schreiben des Landesverwaltungsamtes zur Beanstandung des Beschlusses zur Straßenbahnbeschaffung sieht Norbert Hein, der Kreisvorsitzende der Freien Wähler in Gera, eine Chance. Das erklärt er in einer Pressemitteilung.

„Ich verstehe das Schreiben als Einladung zur sachlichen Diskussion“, so Hein. Vor diesem Hintergrund kritisierte er die Pressemitteilungen der Linken und der CDU in der Vorwoche. „Das öffentliche Wiederholen des eigenen Standpunkts gepaart mit Vorwürfen an die jeweils andere Seite ist kein Beitrag zur Lösung.“ Auch im Interesse der künftigen Arbeit im Stadtrat seien jetzt alle Parteien zur Mäßigung aufgerufen, meint er.

Für Hein sei der gesamte Vorgang rechtlich komplex und in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen umstritten. Eine sachliche, nichtöffentliche Diskussion eröffne daher neue Perspektiven. Allerdings seien zu diesem Gespräch verbindlich die Handlungsoptionen zu klären. Zudem erwarten die Freien Wähler, dass rechtzeitig die bislang versäumte Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Folgen vorgelegt wird. Ebenso sollte die Stadt vorher erklären, was sie angesichts der vom Landesverwaltungsamt dargestellten rechtlichen Bedenken zu tun beabsichtigt. Eine Beratung bei der Kommunalaufsicht mache nur Sinn, wenn sie sachgerecht vorbereitet wird, so Hein.