Freiluft-Vorbereitungen und Podcast am Geraer Theater

Gera. Ein Neustart mit Publikum steht noch in den Sternen. Die Sparten am Theater Altenburg Gera seien aber so aufgestellt, dass es kurzfristig losgehen kann.

Wegen der Abhängigkeit von lokalen Inzidenzwerten, muss der öffentliche Spielbetrieb des Theaters Altenburg Gera vorerst weiter ruhen. Wie das Theater mitteilt, müssten die Inzidenzwerte in Altenburg beziehungsweise Gera fünf Tage unter 100 liegen, dann wären zwei Tage später Veranstaltungen mit Publikum möglich. Wann das eintritt, sei nicht absehbar.

Um auf Öffnungsmöglichkeiten kurzfristig reagieren zu können, hat man am Theater einen vielfältigen Spielplan vorbereitet. Ab Pfingsten wäre es so möglich, in einer Freiluftspielstätte auf dem Platz vor der Bühne am Park und im Theaterzelt Altenburg Konzerte, Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Puppentheater für Publikum anzubieten.

In Gera soll neben dem Theater ähnlich wie 2020 eine Open-Air-Bühne und eine Publikumsbestuhlung aufgebaut werden. Das Theaterzelt Altenburg soll durch die Öffnung der seitlichen Zeltwände zu einer Außenspielstätte umfunktioniert werden.

Zudem bereitet sich das Theater auch darauf vor, an der Bockwindmühle Lumpzig das Freilichtspektakel „Krabat“ als Mystery-Musical uraufzuführen. Eine Serie von etwa 20 Vorstellungen von Anfang Juli bis Anfang August wäre seitens des Theaters machbar, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben.

Der Spielplan wird veröffentlicht, sobald die Wiederaufnahme des Spielbetriebs verlässlich absehbar ist. Dann werden auch die Theaterkassen wieder geöffnet und der Kartenverkauf gestartet.

Quasi zur Überbrückung startet das Theater Altenburg Gera einen eigenen Podcast. „Von A bis G – der Theaterpodcast!“ heißt das neue digitale Format, das Theaterpädagogin Anna Fricke gestartet hat. Hören kann man die Sendungen ab sofort kostenlos auf Spotify. Der Podcast wird in Kooperation mit dem Thüringer Medienbildungszentrum in Gera produziert.