Freiwillige Kita-Leistung in Wünschendorf auf dem Prüfstand

Die Vereinbarung zur Zahlung der nicht durch Elternbeiträge gedeckten Betriebskosten für durch Wunsch- und Wahlrecht in Anspruch genommene Plätze in Kindertagesstätten anderer Gemeinden stand zur jüngsten Gemeinderatssitzung auf dem Prüfstand. Noch bevor das Thema unter den Gemeinderäten diskutiert werden konnte, meldeten sich dazu Wünschendorfer zu Wort.

Massive Folgen für den Kindergarten „St. Marien“ der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Veit in Endschütz befürchtet beispielsweise Pfarrer Christof Schulze. „Weil wir dann vor einem massiven Finanzproblem stehen. Die Gemeinde Endschütz ist nicht in der Lage, die Differenz für die Wünschendorfer Kinder zu bezahlen. Da wir als konfessioneller Kindergarten eine Einrichtung mit Alleinstellungsmerkmal sind und freies Wahlrecht für Kindergartenplätze haben, wird das zum Problem werden, sagte der Pfarrer von St. Veit. Er denke auch nicht, das dies im Interesse der Wünschendorfer sei, die ihre Kinder in diese Einrichtung bringen und bringen wollen. Er appellierte, mit moderaten Möglichkeiten diesen Plänen zu begegnen. Auch junge Mütter meldeten sich in dieser Einwohnerfragestunde dazu.

Aufgrund der immer enger werdenden finanziellen Spielräume und der Komplexität des Haushalts habe man in Wünschendorf alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand gestellt. Noch intensiver träfe das auf Leistungen zu, die nicht mal die Gemeinde Wünschendorf selbst, sondern andere Gemeinden betreffen würden, erklärte Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos). Ein der Gemeinde Endschütz unterbreitetes Gesprächsangebot sei vom Bürgermeister kurzfristig abgesagt worden, sämtliche weitere Kontaktversuche seien ebenfalls gescheitert. „Der Bürgermeister ist der Meinung, dass hier absolut kein Gesprächsbedarf besteht. Das ist für mich bitter, da wir versucht haben, eine andere Lösung zu finden als einfach diesen Vertrag zu kündigen“, so der Wünschendorfer. Für den Vertrag würde die Kündigungsfrist per 31.12. 2020 auslaufen. „Der Gesprächskanal ist für uns immer noch geöffnet“, betonte Marco Geelhaar.

Wünschendorf bezahle an die Gemeinde Endschütz zur Zeit Betriebskosten in Höhe von 746 Euro pro Monat. Das seien im Jahr 71.645 Euro für acht Kinder, die aus Wünschendorf in den Kindergarten nach Endschütz gehen. Verpflichtet sei die Gemeinde Wünschendorf lediglich zur Höhe der Landespauschale von 556 Euro pro Kind, sprich 53.376 im Jahr, rechnete Geelhaar vor. Insofern zahlt Wünschendorf freiwillig 18.269 Euro mehr als sie gesetzlich verpflichtet ist, rechnete der Rathauschef vor. Das seien knapp 20.000 Euro, bei denen man überlegen könnte, ob man sie nicht in der Gemeinde Wünschendorf einsetzt, verdeutlichte Geelhaar. Jetzt jedoch eine Drohgebärde aufzubauen, dass der Kindergarten in Endschütz geschlossen wird oder der Träger die Einrichtung nicht weiter betreiben kann, halte er für überzogen. „Denn der Vertrag betrifft ausschließlich die Fremdkinder. Wir nehmen in unseren Einrichtungen auch Fremdkinder auf.“ Die Kündigung der Vereinbarung würde auch andere Kindereinrichtungen tangieren. So besuchen drei Wünschendorfer Kinder den Kindergarten Rückersdorf.

Mehr Geld zahlen als man verpflichtet sei – eine solche Regelung gebe es mit keiner anderen Kommune im Umkreis, nur innerhalb der VG. „Und innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft steigen mehr und mehr Kommunen aus dieser Regelung aus. Weil jeder sehen muss, wie er mit seinem Geld, das er zur Verfügung hat, sinnvoll umgeht und das Beste daraus macht“, rechtfertigte Marco Geelhaar die Kündigungspläne.

Mehrere Gemeinderäte regten schließlich an, sich nochmals an einen Tisch zu setzen. „Die Zahlen vorlegen lassen, Pro und Kontra abwägen und das Gespräch mit den Endschützern suchen“, dafür plädierte beispielsweise Mario Theilig (parteilos). Einstimmig wurde das Thema vertagt.