Frost färbt Geras bekannteste Magnolie braun

Sie ist hinüber, die Pracht der Tulpen-Magnolie im Geraer Küchengarten, der seit vorigem Freitag für Besucher geschlossen ist. Die Nachtfröste dieser Woche haben den schon entfalteten Blüten den Garaus gemacht. „Diese ostasiatischen Sorten sind trotz Klimawandel die Kälte nicht gewöhnt“, sagt Klaus Schultheiß, Leiter der Sektion Geraer Gehölzfreunde in der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.

Schuld, dass die Blüten überhaupt schon so weit entfaltet waren, tragen die Temperaturen der Vorwoche. An manchem Nachmittag kletterte das Thermometer auf 18 Grad Celsius. „Früher war es normal, dass dieser Baum Ende April/Anfang Mai in Blüte stand“, sagt der 82-Jährige, der die älteste der vier Tulpen-Magnolie (Magnolia x soulangiana) auf 50 bis 70 Jahre schätzt. Verewigt ist sie wie viele andere Bäume in der Stadt im Dendrologischen Wanderführer „Bäume in Gera“, der 2016 unter der Leitung von Klaus Schultheiß herausgegeben wurde. Er umfasst rund 500 Bäume in Parks und im Stadtgebiet von Gera, die auch nummeriert wurden.

Braune Blütenblätter grüßen auch von den hochstämmigen Kobushi-Magnolien (Magnolia kobus) in der Geraer Schloßstraße. Noch haben die späten Starter unter den Blüten die Chance, ihre zarten weißen Blütenblätter zu öffnen. Doch der nächste Kälteeinbruch ist schon angekündigt. Leidensgenossen sind in diesen Tagen auch die Blutpflaumen (Prunus cerasifera ‘Nigra’) am Stadtmauerturm am Stadtgraben. Aus dem Meer rosafarbener Blüten ist ein unansehnliches braunes Etwas geworden. „Die Bäume erholen sich und blühen nächstes Jahr wieder. Doch in diesem Jahr ist die Blüte dahin“, sagt der Dendrologe trocken. „Auch in Zeiten des Klimawandels und zunehmender Temperaturen kann es starke Fröste bis in den April hinein geben. Voriges Jahr hat darunter sogar das einheimische Strauchobst gelitten. Die Johannisbeeren waren verrieselt.