Gera. Geraer Rentnerpaar reinigt die Postkästen der Stadt.

Allein am Montag haben Dagmar (73) und Gunter Graf (69) über 50 von 83 Briefkästen der Deutschen Post im Stadtgebiet und den Ortsteilen gereinigt. Die rüstigen Rentner erledigen diese Arbeit schon seit vielen Jahren als geringfügige Beschäftigung und bleiben so in Bewegung und bessern nebenbei ihre Rente auf. Insgesamt bringen sie über 1000 der gelben Kästen in Ostthüringen, Sachsen und Nordbayern zum glänzen.