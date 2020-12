Ein Schulbus der Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG) an der Bushaltestelle „Osterlandgymnasium“ am Reuß-Park.

„Durch die schlechten Busanbindungen mit Umsteigen in Bad Köstritz sind die etwa 20 Mädchen und Jungen aus Rüdersdorf und Grüna, die in Gera zur Schule gehen, bis zu zwei Stunden unterwegs“, so die Rüdersdorfer Ortsteilbürgermeisterin Sabine Nagler. „Und das obwohl Rüdersdorf nur zwölf Kilometer von Gera entfernt liegt.“