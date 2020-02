Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fundgrube für Faschings-Fans in Ronneburg

Eveline und Engelbert Sieler haben in ihrem umfangreichen Fundus Verkleidungen aus 4000 Jahren Geschichte. Im Ronneburger Kostümverleih Nostalgie können Freunde der 5. Jahreszeit unter tausenden Teilen ihr Wunsch-Outfit auswählen. Vieles davon selbst genäht. Auch bei den Faschingsumzügen in Weida, Neustadt an der Orla am Sonntag und beim Rosenmontagszug in Greiz tragen wieder Teilnehmer ihre Kleider. Aber auch beim Karneval im Rheinland kommen sie zum Einsatz.