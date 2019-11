Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball war und ist sein Leben

Die 80 sieht man ihm nicht an. Heute aber wird Rudolf Schröder, auch Rudi oder Rudl, genannt, in Langenberg 80 Jahre alt. Ein schönes und stolzes Jubiläum, dass das Geburtstagskind bereits am heutigen Vormittag im Kreise seiner sportlichen Mitstreiter von einst und heute feiert. Rudi war Spieler und Funktionär bei der SG Dynamo, erlebte seinen sportlichen Höhepunkt als Sektionsleiter, heute sagt man Abteilungsleiter oder Vorstand, mit dem Aufstieg in die zweithöchste DDR-Spielklasse, die Liga, 1977/78. Er spielte Erste, Zweite, Dritte – gemeinsam mit Sohn Heiko und Alte Herren bei Dynamo und war nach der Wende viele Jahre Vorsitzender des Traditionskomitees Dynamo, das er sehr akribisch und gewissenhaft führte. Auch heute noch, Rudolf Silbersack trat mittlerweile in seine Fußstapfen, ist der gebürtige Pommerer aber bei jedem Stammtisch dabei. Und der beschränkt sich nicht nur aufs Skat klopfen oder Kegeln. Zuletzt besuchte man das Schloss Ronneburg, war auf der Beerwalder Höhe, wanderte nach Ernsee oder im Eisenberger Mühltal.

Geboren in Budow, im heutigen Polen, ist er seit 55 Jahren mit Elburga verheiratet und hat zwei Kinder, Heiko und Katja. Mittlerweile rufen ihn vier Enkel Opa und eines Uropa. Der zwei Monate alte Urenkel heißt Anton. Bei OTG 1902 an der Ossel übte der gelernte Maurer die Funktion des Geschäftsführers aus und betreute den Fußball-Nachwuchs. Beim FC Inter Gera unterstützte er in organisatorischen Fragen und stand auch viele Jahre aktiv an der Seite des Geraer Bambini-Cups. In der Turnierleitung war seine Unterstützung viele Jahre gefragt und anerkannt. Heute ist Rudl mit den Dynamo-Senioren ein Mal monatlich am Stammtisch stets präsent. Bis vor Kurzem frönte er einem neben dem Fußball großen Hobby, seinem Garten. Aus Altersgründen hat er ihn aber nun in gute Hände abgegeben.