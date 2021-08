Auf der Soccer-Anlage in Wolfsgefärth spielen hier in Blau-Weiß das Team Bekanntenkreis, junge Männer aus Schwarzbach, Weida und Hundhaupten, die sich aus ihrer Zeit am Dörffelgymnasium kennen und später Vierter werden. Die Jockelbärenbande aus Weida in grauen Shirts belegt am Ende Platz 10.