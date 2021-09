Gästeführer laden in Geras Höhler ein

Gera. Am Wochenende gibt es zwei Sonderführungen im Bauch der Geraer Altstadt. Wie es obendrüber und in Haus Schulenburg aussieht, wird ebenso gezeigt.

Insgesamt vier Führungen bieten die Gästeführer am kommenden Wochenende in Gera an.

Ein Stadtrundgang durch die Altstadt beginnt am Sonnabend, 25. September, um 14 Uhr an der Gera-Information, Markt 1a. Sonderführungen zur Höhler Biennale „irdisch-unter-irdisch“ finden am Wochenende sowohl samstags als auch sonntags statt. Treff ist jeweils um 15 Uhr am Museum für Angewandte Kunst in der Greizer Straße 37. In zwei Höhlern sind 21 Kunstinstallationen von 23 Künstlern zu sehen, die für diese Unterwelt entstanden.

Auch am Sonntag, 26. September, findet ab 14 Uhr eine Führung im Haus Schulenburg, Straße des Friedens 120, statt. Während eines einstündigen Rundgangs lernen die Gäste die Geschichte des Hauses Schulenburg – eines der reifsten Werke Henry van de Veldes – kennen, das dank privater Investitionen Gera auch weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung verschafft. Henry van de Velde hat sich dort nicht nur in der Architektur des Hauses, sondern auch in der Innenausstattung und Gestaltung der gepflegten Parkanlagen verewigt. Zwei Sonderausstellungen zu Werken Henry van de Veldes und Ingo Kircher „Abstraktion und Pop aus Ostberlin“ sind zudem zu sehen.

Die Gera Information bittet unter Telefon 0365 / 8 38 11 11 oder E-Mail unter tourismus@gera.de um Reservierungen.

