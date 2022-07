Gartenparty in Bad Köstritz eskaliert gleich zweimal

Bad Köstritz. Zwei Vorfälle auf einer Gartenparty haben in der Nacht die Polizei in Bad Köstritz beschäftigt.

Eine Gartenparty in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) ist in der Nacht zu Freitag gleich zweimal eskaliert. Kurz nach Mitternacht sei die Polizei in einen Garten in der Schulstraße in Bad Köstritz gerufen worden, teilt sie mit.

Ein Streit zwischen einem Mann (44) und einer Frau (40) war eskaliert. Der Mann schlug die Frau und verletzte sie leicht. Gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen bestand bereits ein Haftbefehl, die Polizei nahm ihn deshalb fest.

Sichtlich unzufrieden mit dieser Situation griff ein 18-jähriger Gast der Feier plötzlich die Polizei an und beleidigte sie. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens fixierten die Beamten den 18-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam.

Den 18-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Zudem ermittelt die Polizei Gera aufgrund der körperlichen Auseinandersetzung, die den Einsatz vor Ort auslöste. Polizisten wurden nicht verletzt.

