Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gast macht nicht an Grenzen halt

Anfang Februar wurde in der Stadtratssitzung beschlossen, dass Gera den Tourismusverband Vogtland beitritt. Damit wurde der Grundstein für eine überregionale Vermarktung der Stadt gelegt. Vier Geraer Beherbergungseinrichtungen sind bereits Mitglied im Tourismusverband Vogtland: Café Gasthaus Hotel „Collis am Gessenbach“, Hotel Gewürzmühle, Novotel Gera und Hotel-Restaurant Zwergschlösschen.

Längst haben touristische Leistungsträger den Mehrwert und die gebietsmäßige Zugehörigkeit zum Vogtland erkannt. Das Projekt Kulturweg der Vögte ist ein weiteres Zeugnis dieser übergreifenden Ausrichtung. Das Vogtland konnte von 2015 auf 2018 einen Zuwachs bei den Ankünften von 11,6 Prozent und bei den Übernachtungen von 6,3 Prozent verzeichnen. Die Zahlen beziehen sich auf Beherbergungseinrichtungen ab zehn Betten.

In den nächsten Wochen gibt es Gespräche, wie Gera in die Gesamtregion und in die Marketingstrategie mit den Werten klangvoll kultiviert, familiär gewachsen und natürlich gesund eingebunden werden kann. Gera generiert fast zehn Prozent der Übernachtungen im gesamten Vogtland. „Wir werden künftig dem Tourismus noch mehr Beachtung in Gera beimessen und sein Potenzial nutzen, weil er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Standort ist. Wir müssen ein Tourismusbewusstsein erzeugen: in der Bevölkerung, bei den tourismusrelevanten Akteuren im weiteren Sinne, wie zum Beispiel dem Einzelhandel, aber auch bei der lokalen Politik und der Verwaltung“, äußert sich Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

„Der Tourismusverband Vogtland vermarktet die Region Vogtland deutschlandweit sehr professionell. Er kann durch seine Strukturen das Marketing für die Region und damit auch für Gera im regionalen Verbund sicherstellen“, so Janina Hänsel, Ansprechpartnerin für Tourismus in der Stadtverwaltung. Gera könne sofort mit wenig personellem und finanziellen Aufwand den Bekanntheitsgrad steigern und zusätzliche Gäste gewinnen.“