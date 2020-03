Der Küchengarten Gera ist seit dem 20. März geschlossen. Vergebliches Klinken am Tor neben dem Theater.

Gera. Auch der Küchengarten in Gera ist geschlossen. Das Ordnungsamt darf bei Verstoß geben Schutzmaßnahmen ein Verwarngeld von 55 Euro aussprechen.

Gaststätten und Spielplätze werden in Gera kontrolliert

Kontrollen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen für Bürger hat das Geraer Ordnungsamt am Freitag gestartet. Begonnen wurde in den Stadtteilen Lusan, Untermhaus und im Stadtzentrum, informierte die Stadtverwaltung. Am Wochenende sollten drei Teams unterwegs sein. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Schwerpunkte würden unter anderem Gaststätten, Spielhallen sowie Spielplätze bilden. Die Durchsetzung der Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus stehe an oberster Stelle, heißt es. „Wir werden aufklären, aber auch durchgreifen. Vorort kann ein Verwarngeld bis zu 55 Euro ausgesprochen werden. Je nach Art des Verstoßes werden wir aber auch ein Bußgeldverfahren einleiten. Das Infektionsschutzgesetz gibt hierfür einen Rahmen von bis zu 25.000 Euro vor“, unterstreicht Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) als Leiter des Krisenstabs der Stadt Gera. Die Kontrollen würden neben Einsatzkräften der Polizei auch Politessen und weiteres Personal des Ordnungsamtes vollziehen. Die Auswertung der Einsätze werde Anfang der Woche den weiteren Personaleinsatz bestimmen. Bislang hätte sich bei Streifentätigkeiten gezeigt, dass die Bevölkerung - speziell Jugendgruppen - die Anweisungen, Distanzregeln und gesundheitliche Vorgaben kaum beachteten. Deshalb auch waren am Freitag Hofwiesenpark und Küchengarten geschlossen worden.