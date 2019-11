Gera. Über 100 Geraer gedachten am Sonnabend aus Anlass des Jahrestages der Pogromnacht vor 81 Jahren der Opfer des Nationalsozialismus. Das ansonsten sehr würdevolle Gedenken an der ehemaligen Synagoge in der Schülerstraße begann jedoch mit Misstönen.

Noch bevor Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Pastor Christof Lenzen in ihren Reden appellierten, nicht zu schweigen, sondern sich zu engagieren für Frieden und Weltoffenheit und den Mund aufzumachen gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und verrohte Sprache, nahm Peter Lückmann (Linke) das wörtlich. Nach lauten Worten in Richtung einiger Besucher stellte er sich demonstrativ dem Geraer AfD-Stadtrat Bert Botschek in den Weg, als der für seine Partei Blumen am Denkmal ablegen wollte und dies letztlich auch tat. Lautstark schimpfte Lückmann über „Heuchler“, „Show“ und darüber, „die dadurch noch salonfähig zu machen“, wobei seine Tirade auch an seine Parteifreunde adressiert war. Aber nicht nur seine einsame Empörung, auch deren Anlass, sorgten bei einigen Besuchern spürbar für Unbehagen.

Andererseits soll das Gedenken an die Pogrome und das Erinnern, was dazu führte und was noch folgen sollte, auch nicht gemütlich sein. „Zu viele zuckten damals mit den Schultern, ob nun aus Hilflosigkeit oder Ignoranz“, sagte Christof Lenzen und nahm die Kirche nicht aus. Er wolle und dürfe darüber nicht urteilen, das könne man nur für die Gegenwart. „Verantwortung übernehmen im Hier und Jetzt“, sagte Lenzen und Julian Vonarb äußerte seine Hoffnung, die Menschen haben aus der Frage „Wie konnte es dazu kommen?“ die richtigen Lehren gezogen: „Wir dürfen nicht vergessen.“

Diskriminierung, so Pastor Lenzen, richte sich nie nur gegen den konkreten Menschen, sondern gegen den Menschen an sich, gegen Menschlichkeit. „Ein einziger Mensch ist oft ein ganzes Volk“, war auch der Gedenkgottesdienst in der Trinitatiskirche überschrieben, der sich exemplarisch der deutsch-jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler (1869 – 1945) widmete. Eröffnet mit einem ihrer Gedichte, das mitten im Satz endet und so sinnbildlich für das jähe Ende der jüdischen Kultur in Deutschland stehe, wurde ihr Leben „nachgezeichnet“ von Nina Buschendorf. Ihre Bilder, kombiniert mit den Worten Lukas Uhligs und der unter die Haut gehenden Musik der Gruppe „Folk(s)bardisten“, ergriffen die Gottesdienstbesucher in der voll besetzen Kirche.