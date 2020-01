Mit einer Kranzniederlegung wurde im letzten Jahr auch in Weimar in der Gedenkstätte Buchenwald der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Gera/Weida. In Gera und Weida wird am Montag der Opfern des Nationalsozialismus gedacht.

Gedenkveranstaltungen zum 27. Januar

Anlässlich des bundesweiten Gedenkfeiertags der Opfer des Nationalsozialismus finden am Montag zwei Gedenkveranstaltungen in Gera und Weida statt. Der Gedenktag am 27. Januar ist auf den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz bezogen und wurde 2005 durch die Vereinten Nationen zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erklärt.

In Gera lädt die Stadtverwaltung zur Gedenkveranstaltung im Küchengarten ein. Treffpunkt ist um 16.50 Uhr am Eingang der Orangerie. Geplant sei ein stiller Gang zum Denkmal, eine Kranzniederlegung sowie eine Gedenkansprache durch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und abschließender musikalischer Begleitung, teilt die Stadtverwaltung Gera mit.

In Weida beginnt die Gedenkveranstaltung um 11 Uhr am Gedenkstein, Platz der Freiheit. Nach den Worten der Erinnerung und Mahnung werde dort vom Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) ein Gebinde niedergelegt, wie die Stadtverwaltung Weida mitteilt.