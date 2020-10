Gefährliche Körperverletzungen auf Höhlermeile - Geschädigte gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Übergriffen auf der Höhlermeile am Wochenende. (Symbolbild)

Gera. Bis zum Sonntagmorgen kam es am Wochenende zu mehreren schweren Körperverletzungen in Gera. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es laut Polizei auf dem Puschkinplatz zu mehreren, teils massiven Körperverletzungen, ausgehend von einer Gruppe junger Männer um einen jugendlichen Intensivtäter. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt, unter anderem durch Schläge und Tritte gegen den Kopf. Noch bevor die Polizei, welche den Haupttäter wenig später feststellte und identifizierte, die Personalien der Geschädigten aufnehmen und diese befragen konnte, entfernten sich diese aus dem Veranstaltungsbereich.

Bei dem Intensivtäter handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, begleitet von weiteren jungen Männern. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigten der Körperverletzung und bittet diese, mit der Polizei unter 0365-829-0 Verbindung aufzunehmen.

Weitere gefährliche Körperverletzung am Samstag

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr kam es -ausgehend von einer Gruppe junger Männer - in der Ernst-Toller-Straße in Gera, Nähe des Hauptbahnhofs, zu weiteren gefährlichen Körperverletzungen.

Hierbei wurden ein 20-jähriger und ein 23-jähriger Mann sowie eine 24-jährige Frau gemeinschaftlich durch die Tätergruppierung angegriffen, geschlagen sowie getreten. Die junge Frau wurde zudem auf die Straßenbahnschienen gestoßen und am Boden liegend in den Bauch getreten. Die Täter entfernten sich fluchtartig vor Eintreffen der Polizei. Zwei Geschädigte mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Auch zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Angriff am Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr ereignete sich in Gera, Platz der Republik, ein weiterer Angriff durch eine Gruppe von 5 männlichen Tatverdächtigen auf 2 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 16 und 36 Jahren, welche zunächst provoziert und dann gemeinschaftlich geschlagen und getreten wurden. Einer der handelnden Täter konnte von den Geschädigten namentlich benannt und in der Nähe durch die Polizei gestellt werden.

Es handelt sich hierbei um einen 17-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu weiteren Tatverdächtigen machen können.

