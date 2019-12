Gehobene Küche auch nach der Trennung im „1880“ in Gera

Es hat sich innerhalb weniger Jahre zur festen gastronomischen Adresse in Gera gemausert, das „1880“ am Stadtgraben. Kein Wunder also, dass von außen genau geschaut wird, wenn sich kleinere und größere Veränderungen abzeichnen. Neben dem Abschied von Koch Marco Brauch erreichten unsere Redaktion auch Hinweise, wonach das Konzertprogramm reduziert oder vom geläufigen Namen „Alte Brauerei 1880“ bewusst Abstand genommen werden soll. Eine Neuausrichtung?

Nein, sagt Frank Leon Blömer. Er ist Geschäftsführer von wepe gastro, der Pächterin der „Reußischen Vereinsbrauerei seit 1880“. So heißt der Teil der sogenannten „Gerana“-Liegenschaft im Eigentum der Münchener GGV Gera Grundbesitz- und Vermögensverwaltungs GmbH, in der die wepe gastro gleich mehrere Gastronomien unter dem gemeinsamen Label „1880“ betreibt, wie Blömer sagt.

Ein Haus, mehrere Restaurants, Bars und Veranstaltungsräume

Er erklärt die Struktur: Es gibt die Restaurants, die „Lohdiele“ für die feine Küche und die erst dieses Jahr fertig gewordene „Meisterei“ für Steaks und Burger, dazu kommt die „1880 Lounge und Cocktailbar“, das ebenfalls erst 2019 eingerichtete „1880 Sonnendeck“ für Gastronomie im Freien, das „Brauwerk“ als großer Veranstaltungssaal für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder den „Ü30-Hirschtanz“ an diesem Sonnabend, 28. Dezember, und der Höhler. Hinzu kommt das Lofthaus mit elf Zimmern für Übernachtungsgäste im benachbarten historischen Sudhaus der einstigen Brauerei sowie weiteren Gästewohnungen im Nachbargebäude.

„Wir sind jetzt etwas über drei Jahre hier aktiv“, sagt Blömer. Rund 36.800 Gäste habe man in diesem Jahr begrüßen, einen Jahresumsatz von etwa einer Million Euro verzeichnen dürfen, sagt er. Die Zahlen bezögen sich auf gebuchte Veranstaltungen beziehungsweise Einmietungen, auf 27 Konzerte sowie auf den Gastronomie- und Barbetrieb. 48 Mitarbeiter zählt das „1880“, davon 27 Festangestellte. „Allein sieben Köche arbeiten bei uns“, sagt Blömer.

Geraer Koch nimmt Abschied und kehrt mit „Küche im Keller“ zurück

2018 gemeinsam im Fernsehen bei „Mein Lokal, dein Lokal“: Sieger Marco Brauch (Mitte) und Stefan Sander vom „1880“ (4. von links). Foto: Marcel Hilbert / OTZ

Nicht mehr dazu zählt der erwähnte Marco Brauch, der vor etwa zwei Wochen seinen Abschied aus dem nach ihm benannten Restaurant im „1880“ verkündete. Erst Mitte des Jahre hatte er seine 2015 eröffnete „Küche im Keller“ in der Lutherstraße aufgegeben, um mit Stefan Sander, Betriebsleiter im „1880“ gemeinsame Sache zu machen. Beide hatten 2018 in der TV-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ die kulinarische Geraer Fahne hochgehalten, sich auch überregional Bekanntheit erworben und darüber die Bande geknüpft, auf denen das Zusammengehen fußte.

„Es hat dann leider doch nicht gepasst“, sagt Frank Leon Blömer: „Wir bedauern es außerordentlich, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat, es hat uns viel gebracht.“ In seinem Statement im Internet hatte auch Marco Brauch erklärt, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kam. Mehr wollte er auf Nachfrage dazu auch nicht sagen, stattdessen den Blick auf den 4. Februar richten. Dann will er die „Küche im Keller“ an ihrem angestammten Platz wieder eröffnen. „Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck“, sagt Marco Brauch und dankt in dem Zusammenhang auch seinem alten und neuen Vermieter. Konzeptionell wolle er in der Lutherstraße da weiter machen, wo er im Frühsommer aufgehört hat.

In der „Lohdiele“, die der Koch im „1880“ bespielte, soll es ebenfalls weitergehen, mit feiner Küche auf hohem Niveau. Zunächst werde es im gesamten Restaurantbereich ab Januar bis spätestens Ostern eine Schließzeit für nötige Umbauarbeiten geben, sagt Blömer. Nicht betroffen sind Veranstaltungen, die würden alle wie geplant stattfinden. Übrigens: Auch das Konzertprogramm soll 2020 fortgeführt werden, wie Blömer sagt. So bereits am 11. Januar um 20 Uhr mit den „3 Highligen“ alias Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner.

Mehr Infos: www.1880.one