Geld für Vierte Regelschule in Gera gefunden

Die Regelschule 4 in Gera-Lusan ist dringend sanierungsbedürftig. Die Schule ist nun doch noch in den Geraer Haushaltsplan 2020 aufgenommen worden. Ein Stadtratsbeschluss steht noch aus.

Gera. Erst fanden sich Investitionen in die Schulen in der Rudolstädter Straße und in der Maler-Fischer-Straße nicht im Geraer Haushaltplanentwurf.

400.000 Euro für erste Sanierungsarbeiten an der Vierten Regelschule in Lusan sind nach der ersten Lesung des Geraer Haushaltes für 2020 gefunden. Auch ist jetzt Geld da, um Mehrkosten am Campus Rutheneum und der Ostschule aufzufangen. Welchen Umfang diese nach Verschiebung der Fertigstellung um ein Jahr haben, will Baudezernentin Claudia Baumgartner (parteilos) noch nachreichen. Zudem ist der Eigenanteil von 39.000 Euro gesichert, um einen 400.000 Euro teuren Fahrstuhl an das Gebäude der Volkshochschule Gera in der Talstraße anzubauen.