Geoportal Gera wächst um Sportstätten

Gera Daten für Sportentwicklungsplan Gera 2030 werden auch in digitale Stadtkarte eingepflegt.

Für den neuen Sportentwicklungsplan Gera 2030 sind unter anderem umfangreiche Daten von insgesamt 139 städtischen Sportstätten, Schulsportstätten, Vereinssportstätten und kommerziellen Sportstätten erhoben worden. Ab dem 1. Februar steht eine Übersicht über die Sportanlagen im Geoportal der Stadt Gera im Internet zur Verfügung.

Neben aktuellen Bildern und Daten zu Art und Größe der sportlichen Nutzflächen, zur Spielfeldmarkierung, zur Barrierefreiheit und Hinweisen zur Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll perspektivisch auch aktuell über notwendige Sperrungen aufgrund von Havarien oder wetterbedingten Einflüssen informiert werden können.

Die Einbindung der Daten, die vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam und der städtischen Abteilung Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften erhoben wurden, in das Informationsportal sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen Geraer Sportentwicklungsplan, erklärt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Die Daten können unter www.geoportal.gera.de eingesehen werden.