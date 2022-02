Gera: Alte Rechner werden fit gemacht

Gera. Initiative „Hey, Alter!“ unterstützt Schüler ohne Computer

Der Verein Bürgernetz Gera-Greiz beteiligt sich an der bundesweiten Initiative „Hey, Alter!“. In dieser werden gezielt alte Computer eingesammelt, überprüft und mit freier Software ausgestattet. Anschließend werden sie an Schüler, die privat über keine entsprechende Technik verfügen, kostenfrei abgegeben.

Der Verein Bürgernetz Gera-Greiz konnte erste Erfahrungen im „Flottmachen“ von älterer Computertechnik sammeln. 2020 wurden bereits Computer an das SOS-Kinderdorf in Gera übergeben.

In den coronabedingten Schulschließungen sei deutlich geworden, wie wichtig eine digitale Infrastruktur gerade auch für Kinder ist, um nicht abgehängt zu werden. Doch es gebe nach wie vor viele Kinder und Jugendliche, deren Familien nicht die Möglichkeit haben, sich einen eigenen Rechner anzuschaffen. Bereits im April 2020 ist in Braunschweig die Initiative „Hey, Alter“ gegründet worden. Mithilfe von Ehrenamtlichen und Partnern aus Wirtschaft, Verbänden und Medien konnten innerhalb weniger Monate viele 100 Rechner von Unternehmen und Privathaushalten gesammelt, fit gemacht und an Schüler verteilt werden.

Das Projekt lebt von Spenden, ist auf die Unterstützung von Unternehmen und Privathaushalten angewiesen. Gesucht werden vorzugsweise Laptops oder Rechner, optimalerweise inklusive Kamera und Mikrofon, am besten mit Tastatur und Maus, gerne auch Tablets. Die Rechner sollten mindestens einen zwei GHz Dual Core Prozessor und vier GB RAM haben und alle Komponenten funktionsfähig sein. Auch finanzielle Hilfen für Ersatzteile oder die tatkräftige Unterstützung beim Einsammeln und dem anschließenden Neuaufbau der Rechner bringen das Projekt voran.

Die Anlieferung der Rechner kann ausschließlich nach vorheriger Anmeldung gewährleistet werden. Für ein persönliches Gespräch steht der Verein jeden Mittwoch ab 18 Uhr zur Verfügung. Sitz von Bürgernetz Gera-Greiz ist An der Salzstraße 13-15 in Gera.