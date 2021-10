Gera/Altenburg: Mit Kunst durch jüdische Geschichte Thüringens

Gera/Altenburg. In Altenburg und Gera werden jeweils dreitägige Workshops zum Themenjahr veranstaltet. Anmeldung ist noch möglich

Zwei Workshops in Altenburg und Gera laden ein, sich künstlerisch mit dem Themenjahr „900 Jahre jüdische Geschichte(n) in Thüringen“ auseinanderzusetzen. Unter dem „Motto #Move_it! Raus aus der Schublade – Vorurteile aufräumen!“ veranstaltet die Ökumenische Akademie Gera/Altenburg im Rahmen ihrer „Jungen Akademie“ mit dem Künstlerkollektiv „Freiraum Syndikat“ und in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt des Residenzschlosses und dem Paul-Gustavus-Haus in Altenburg sowie der Theaterfabrik Gera die dreitägigen Workshops.

„Was wissen wir über jüdisches Leben? Was bedeutet Jüdischsein damals und heute ? Und was macht es mit uns, mehr über jüdisches Leben zu erfahren?“, diese Fragen werden aufgeworfen. Das Bild vom Judentum entstehe häufig aus dem Wissen des Schulunterrichts in Verbindung mit den Gräueltaten der Shoa und aktueller Medienberichte. Wissen vermischt sich mit Vorurteilen. Wie spricht man also über das Judentum, wenn Worte fehlschlagen? Eine Sprache, die einspringen kann: die Kunst.

Die Teilnehmer begeben sich auf Spurensuche nach „bewegten“ Geschichten zum jüdischen Leben in Ostthüringen und Deutschland. Es entstehen in improvisierter Form Musikstücke, Choreografien, Bilder und Filme in Stop-Motion. Dabei wählen die Teilnehmer ihre Kunstform und entscheiden, wohin die Spurensuche führt.

Der Workshop findet von Freitag bis Sonntag in Altenburg statt, am Freitag im Paul-Gustavus-Haus und am Wochenende im Residenzschloss. Von Montag bis Mittwoch, 25. bis 27. Oktober, findet der Workshop am Montag ab 16.30 Uhr, sowie Dienstag und Mittwoch ab 15 Uhr, im Gemeindehaus Sankt Elisabeth in der Kleiststraße 7 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, es gilt die 3G-Regel. Zielgruppe sind Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene. Das Angebot ist kostenfrei.

Zur Anmeldung geht es hier:https://bit.ly/moveit-form