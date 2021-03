Gera beteiligt sich erneut bei Aktion "Die Stadt lebt"

Das Kultur- und Kongresszentrum in Gera wurde am Donnerstagabend für die Aktion "Die Stadt lebt" farbig angestrahlt.

Gera. In Gera beteiligte sich am Donnerstagabend das Kultur- und Kongresszentrum der Stadt an der bundesweiten Aktion "Die Stadt lebt".

Das Kultur- und Kongresszentrum in Gera erstrahlte am Donnerstagabend in rotem und grünem Licht. Damit beteiligte sich die Stadt an der bundesweiten Aktion, die unter dem Motto "Die Stadt lebt" läuft, und ein Zeichen gegen den Dauer-Lockdown und für die Hoffnung sein soll.

Zu Beginn der Woche waren die Gera Arcaden schon beleuchtet, danach folgten das Rathaus und der Marktplatz. Am Freitag wird dann noch das Stadtmuseum in rotes und grünes Licht getaucht.

