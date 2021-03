Gera: Corona-Selbsttest schnell ausverkauft

Bereits in den Vormittagsstunden war der Corona-Selbsttest in den Geraer Aldi-Filialen vergriffen. An den Eingängen wiesen vorgedruckte Aushänge daraufhin, dass das Produkt nicht mehr verfügbar sei. Offizielle Aussagen zum Umfang des Angebotes oder wann es wieder zu kaufen sei, gab es seitens der Leitung nicht. Für Nachfragen war niemand bereit.

Es war jedoch zu hören, dass das Produkt nur in geringen Mengen verfügbar gewesen sei. Es sei auf Nachfrage an der Kasse erhältlich gewesen. In den einzelnen Filialen hieß es, dass es in der kommenden Woche wieder erhältlich sei.

Aldi ist der erste Discounter, der einen Corona-Selbsttest zum Kauf in der Filiale anbietet. Lidl bot diesen auf seiner Internetseite an.