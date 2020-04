Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anja und Mike aus Gera ziehen Hochzeit trotz Krise und Auflagen durch

„Natürlich wird das Feiern in größerer Runde nachgeholt.“ Den aktuellen Gegebenheiten angepasst wollten Anja und Mike Schwarz aus Gera ihren lange geplanten Hochzeitstermin am Sonnabend aber nicht absagen. Nicht einmal so sehr, weil der 4. 4. 2020 eine schöne Zahl ist. „Die Ringe waren schon graviert“, sagt Mike Schwarz. Außerdem sei das ein Sonnabend gewesen, an dem auch beide frei hatten.

Und so arrangierte man sich mit den Einschränkungen der Corona-Krise. Aus acht geplanten Teilnehmern zur Trauung im Geraer Standesamt – wie die Eheleute erfuhren, die einzige an diesem Tag – wurden drei: das Brautpaar und Tochter Celine. Und auch beim anschließenden „Hochzeitsschmaus“ stapelte das sympathische Trio tief: Es gab Döner vom Imbiss am Hauptbahnhof, erzählen sie fröhlich. Natürlich, auch das Festessen werde es noch geben. Mit einem festen Termin ist man lieber vorsichtig, In welche Zeit ihr Hochzeitstag fiel, das werden die frisch Verheirateten sicher nie vergessen.