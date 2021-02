Gera: Die Ostschule ist keine Regelschule mehr

Gera. Nächste Woche können in der Geraer Eiselstraße 44 erste Schüler für die Thüringer Gemeinschaftsschule angemeldet werden.

Nächste Woche, vom 1. bis 5. März, startet die erste Anmeldung von Schülern für die erste staatliche Thüringer Gemeinschaftsschule in Gera. Damit ist die Ostschule Europaschule eine Woche früher dran als die Geraer Regelschulen, zeitgleich mit den drei Geraer Gymnasien und der Integrierten Gesamtschule. Denn sie ist ab dem Sommer 2021 keine Regelschule mehr. Im Sommer 2022 zieht sie in den sanierten Standort in der Karl-Liebknecht-Straße.