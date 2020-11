Dreijähriger Ausreißer besucht im Schlafanzug die Polizei

Gera. Einen ganz besonderen Empfang erlebte am Freitagmorgen eine Mitarbeiterin der Geraer Polizei.

Als eine Mitarbeiterin am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Polizeidienststelle in der Zoitzbergstraße ankam, wurde sie von einem kleinem Jungen begrüßt, heißt es im Bericht der Polizei. Kurzerhand nahm sie den Dreijährigen im Schlafanzug mit auf die Dienststelle.

Mit dem Polizeiauto zurück zu Papa

Während der Junge ein Glas Milch trank, ermittelten die Polizeibeamten schließlich seinen Namen sowie dessen Wohnanschrift. Mit dem Polizeiauto ging es dann anschließend nach Hause.

Wie sich herausstellte, schlich sich der kleine Ausreißer ganz unbemerkt aus der Wohnung und ging auf Wanderschaft. Glücklich vereint können Vater und Sohn nunmehr in den Tag starten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Zwei ausgerissene Pferde halten Polizei in Rudolstadt auf Trab

13-jähriger Ausreißer versucht, bei Schulfreund unterzutauchen