Mario Ruppe steht am Sonntag vor seinem Elternhaus in Dürrenebersdorf. Er misst die Absperrung aus. Seine Eltern konnten sich retten. Katze Kira hat nicht überlebt.

Gera-Dürrenebersdorf. Nachbarn, Heimatverein und Fremde bieten Hilfe an. Möblierte Wohnung in Gera ist gefunden.

Ehepaar entkommt Flammen in Gera-Dürrenebersdorf

„Wo ist der Ebs?“ Am Sonntagmorgen erkundigen sich viele, wie es dem Ehepaar aus Dürrenebersdorf geht. Am frühen Sonnabendmorgen konnte es sich rechtzeitig retten, als ihr Haus in Flammen stand. Zunächst hat nur der Carport gebrannt.