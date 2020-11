„Es regnen regelmäßig gute Ideen in Gera rein. Das Institut ist die Schale, die sie jetzt auffängt“. Mit diesem Bild erklärt Torsten Henkel, Steuerberater in Gera und Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaft im Smart-City-Prozess, die Rolle der neu gegründeten Institution.

Am 29. Oktober wurde das Institut für Innovation und Anwendungsentwicklung Gera e.V. von sieben Personen gegründet. Gleichberechtigte Vorstandsmitglieder sind neben dem 48-jährigen Torsten Henkel auch Rüdiger Hannig (67), der die vergangenen 30 Jahre in der Forschung und Entwicklung im Softwarebereich gearbeitet hat, und Jürgen Müller. Der 59-Jährige ist Vizepräsident für Forschung und Weiterbildung an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach.

Logo Institut für Innovation und Anwendungsentwicklung, gegründet am 29. Oktober 2020 in Gera Foto: Rüdiger Hannig

Der Institutsgründung, die seit einem Jahr vorbereitet wurde, lag die Frage zugrunde: Was braucht die Wirtschaft in Gera am dringendsten? „Ein Forschungs- und Entwicklungszentrum“, lautet für die Drei die klare Antwort. Das stand auch so im Antrag für das Smart-City-Projekt. „Dem Wirtschaftsminister habe ich das auch schon persönlich gesagt. Ein Schulterklopfen erntete ich dafür“, erinnert sich Henkel. „Mit den Smart-City-Mitteln haben wir das erste Mal die Möglichkeit, das umzusetzen“.

„Die reine Softwarewirtschaft hat noch kein Zuhause in Thüringen gefunden. Das wollen wir für Gera erreichen“, sagt Müller. Dass Gera dafür vorgelegt hat, erklärt er mit 300 reinen Informatikstudenten an der Dualen Hochschule in Tinz und weiteren Studenten der Automatisierungstechnik. An der Fachhochschule Erfurt, so der Professor, gebe es 19 Studierende in dieser Richtung. In Jena ist dagegen die Optoelektronik stark, in Ilmenau die Ingenieurwissenschaften.

Plattform für Firmenkontakte

Neben dem Zuhause, für das Gera auch preiswerte Büroräume habe, will das Institut eine Plattform bieten, auf der sich Firmen in der Region besser vernetzen. „Je mehr dazu kommen, desto besser“, sagt Rüdiger Hannig. Themen wie Smart City, die Lusaner Teststrecke für autonomes Fahren und das diskutierte Mobilitätszentrum würden heute schon dazu führen, dass Firmen von Gera angelockt werden wie Mücken vom Licht, vergleicht Müller. So habe sich eine italienische Softwarefirma gemeldet, die die Emotionserkennung des Fahrers über Infrarottechnologie möglich macht.

Solche Entwicklungsaufgaben aber auch das Schaffen eines kreativen Klimas sind dazu angetan, junge Leute hier zu halten, die ihre Idee entwickeln können, ohne gleich selbst eine Firma gründen zu müssen, meint Henkel. „Bisher setzt Wirtschaftsförderung immer erst dann ein, wenn eine Firma vorhanden ist“.

„Ich bin ein zahnloser Vizepräsident, weil ich keine Mittel habe“, erklärt Müller. Noch gibt es keine eigene Forschung an der Dualen Hochschule. Außerdem gestatte das EU-Beihilferecht nicht, anwendungsorientierte Forschung zu finanzieren. Das bedeute einen Eingriff in den Wettbewerb. Umso mehr setze er auf das Institut, das aus bürgerschaftlichem Engagement entstand und Unternehmen in der Region künftig auch den bürokratischen Aufwand für die Beschaffung von Fördermitteln abnehmen kann.

Vier Ziele des Institutes

1. Softwarewirtschaft in Gera etablieren

2. Firmen in der Region vernetzen

3. junge Leute hier halten

4. Fördermittelanträge professionalisieren