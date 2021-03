Gera. Buga-Förderverein in Gera plant für 2021 zwei „Platz schaffen“ Projekte

Es sollen die Wasserkaskaden vor dem Geraer Theater sein, derer sich der Buga-Förderverein unter dem Titel „Platz schaffen“ verstärkt auch in diesem Jahr annehmen will. Zuletzt habe der Brunnen im Jahre 2016 Wasserfontänen sprudeln lassen. Im vergangenen Jahr nahm man das Objekt schon einmal in Augenschein.