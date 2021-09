Gera: Familienpicknick zum 20-Jährigen des Kinderschutzbunds

Der Deutsche Kinderschutzbund, Stadtverband Gera, lud am Weltkindertag zum Familienpicknick in den Hofwiesenpark Gera ein. Der Verein feiert sein 20-jähriges Bestehen. An zahlreichen Stationen konnten sich die Kinder ausprobieren oder einfach Spaß haben. Der vierjährige Henning ist fasziniert von der Bällebahn des KJZ Bumerang.