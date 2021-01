Gera: Golde-Areal soll wiederbelebt werden

Christa und Artur Schegner wohnen in unmittelbarer Nähe des Baudenkmals und dem ehemaligen Einkaufszentrum in der Wiesestraße. Das Rentnerpaar freut sich sehr über die geplante Wiederbelebung des Areals.

Von Marcel Hilbert

Gera. Was passiert im ehemaligen Marktkauf in der Geraer Wiesestraße? Dazu fragte dieser Tage wieder ein Leser bei uns nach. Tatsächlich wird unter dem Namen „Golde-Areal-Gera“ derzeit ein Plan für die Liegenschaft rund um den von Thilo Schoder geschaffenen und denkmalgeschützten Industriebau Golde präsentiert.

Seit Montag und bis einschließlich 8. Februar wird der erste Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das „Golde-Areal-Gera“ zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt. So frühzeitig, dass dies sogar noch vor dem Stadtratsbeschluss zum formalen Start des B-Plan-Verfahrens stattfindet. Das sei eine Ausnahme, eine Stadtratsvorlage für den Aufstellungsbeschluss sei in letzten Abstimmungen, heißt es aus dem Baudezernat auf Nachfrage.

Wie aus der Beschreibung des Vorhabens hervorgeht, sei das Ziel des Eigentümers, „das Gesamtobjekt marktgerecht und zukunftsfähig zu revitalisieren und umzubauen, als auch den modernen Anforderungen des Umfeldes zu entsprechen“. Dafür sollen im denkmalgeschützten Gebäudeteil an der Keplerstraße „private und altersgerechte Wohnangebote für Senioren und betreuungs- und pflegebedürftige ältere Menschen“ entstehen. Im Service-Wohnen und in Senioren- und Demenz-Wohngemeinschaften soll ein möglichst selbstbestimmtes Leben trotz Einschränkungen d ermöglicht werden. Außerdem sollen ambulante und teilstationäre Betreuungs- und Pflegeangebote geschaffen werden. Neben einer Tagespflege sollen in dem Haus auch Büros für einen ambulanten Pflegedienst eingerichtet werden.

Für dieses Teilvorhaben im eigentlichen Goldebau sei ein langfristiger Ankermieter gefunden worden, der künftig Betreiber des Service-Wohnens sei. Das sagt Thomas Krüger, Vertreter der Eigentümer des Gesamtensembles gegenüber unserer Zeitung. „Es hängt sicher davon ab, wie das Verfahren läuft“, sagt er auf die Frage nach Zeitschienen, 2022 sei jedoch das Jahr, in dem man gerne große Teile des Vorhabens realisieren würde. Das umfasst auch die Pläne für den neueren Gebäudeteil, der laut Krüger komplett umgestaltet werde.

Markanter Verbindungsbau soll abgerissen werden



Geplant sind in den ehemaligen Baumarktflächen im Erdgeschoss laut Vorentwurf unter anderem ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Drogeriemarkt mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche und weitere Konzessionärs-Verkaufsflächen. Die Flächen im Obergeschoss des Neubaus sollen zu Büro- beziehungsweise Dienstleistungsflächen umgebaut werden. Der markante Verbindungsbau zwischen Denkmalgebäude und Neubau soll abgerissen werden, wodurch beide Gebäudeteile freigestellt würden. Auch die bisherige Gartenmarktfläche und die Tankstelle werden abgerissen, heißt es in den Erläuterungen.

Im bestehenden Parkhaus sollen nach Umbau im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss weiter Stellplätze zur Verfügung stehen, oben insbesondere für die Büro- und Dienstleistungsnutzer. Im 2. und 3. Obergeschoss des Parkhauses soll künftig Lagerfläche in einem Lagerbox-System zur kleinteiligen Vermietung bereitstehen.

In Stadtrats-Ausschüssen habe man das Vorhaben nichtöffentlich bereits vorgestellt, sagt Thomas Krüger, bislang habe er eine positive Resonanz verspürt. Auch wenn man gerne schon weiter wäre und es mit der Stadt durchaus auch Reibung gab, sei diese zumeist konstruktiv gewesen, sagt er und lobt insgesamt die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Gemeinsam sei daran gelegen, die Wiederbelebung des Objektes nicht auf die lange Bank zu schieben, sagt Krüger. Der Vorentwurf für das Golde-Areal ist auf der städtischen Internetseite www.gera.de im Bereich „Bauen & Umwelt“ unter dem Punkt „Öffentliche Auslegungen“ zu finden und liegt im Eingangsbereich des Rathauses am Kornmarkt 12 montags bis freitags, 7 bis 19 Uhr, öffentlich aus. Während der Auslegung kann jeder Interessierte zu den Plänen Stellung nehmen