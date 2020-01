Gera hat Stelle für Baudezernent ausgeschrieben

Seit Ende voriger Woche sucht Gera einen neuen Baudezernent. Die Stelle ist ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft jetzt bis Ende Februar.

Notwendig wurde die Ausschreibung, da sich Amtsinhaberin Claudia Baumgartner (parteilos) vor Ablauf ihrer sechsjährigen Amtszeit in Gera auf den gleichen Posten in Göttingen beworben hatte. Dort entschied sich am 13. Dezember der Stadtrat für die 49-Jährige. Ihr erster Arbeitstag in Niedersachsen soll der 1. März sein.

Dass die demnächst offene Geraer Wahlbeamtenstelle, für die die Besoldungsgruppe B 2 vorgesehen ist, nicht gleich zu Jahresbeginn in einer Ausschreibung veröffentlicht wurde, erklärt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) damit, dass er zuvor noch einmal mit den Fraktionsvorsitzenden sprechen wollte. Zuletzt hatten ihn im Vorjahr Stadtratsmitglieder vorgeworfen, dass er die Ausschreibung für die Stelle des Bürgermeisters eigenmächtig veranlasst hatte. „Ich lerne jeden Tag dazu“, sagt er auf die Frage, ob er genau deshalb das Gespräch gesucht habe. „Wenn es uns hilft, zu einem guten Ziel zu kommen, bin ich immer bereit, einen Beitrag zu leisten“, so Vonarb.

Andererseits hätten die Fraktionschefs seinen Impuls aus den Bewerbungsrunden für den Bürgermeister aufgegriffen und sich auch diesmal gewünscht, dass Vertreter aller Fraktionen bei den von der Verwaltung organisierten Bewerbungsgesprächen dabei sein können. Ende März werde es diese Gespräche geben. Dann muss der Stadtrat wählen. „Voraussichtlich im Sommer haben wir einen neuen Beigeordneten“, rechnet Vonarb.