Entgegen anders lautender Ankündigungen per Zettel ist die Hauptpost Gera in der Schloßstraße 26 auch am Freitag, dem 13. November 2020, noch geschlossen. Ein Corona-Fall soll dafür verantwortlich sein. Bärbel und Uwe Böhme aus Gera sind vergeblich gekommen. Schon am 5. November standen sie vor verschlossener Tür.

Hauptpost in Gera auch am Freitag geschlossen

Die Filiale der Post in der Schloßstraße 26 soll voraussichtlich am Sonnabend wieder öffnen. Das erklärt Sprecher Hartmut Schlegel für die Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, auf Anfrage unserer Redaktion.