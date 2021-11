Gera in der Corona-Warnstufe 3

Gera. Stadt will prüfen, ob die angepassten Regelungen des Freistaats zum 30. Oktober ausreichen oder verschärft werden müssen

Die Stadt Gera befindet sich seit dem Wochenende in der Corona-Warnstufe 3, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Montag wurden für die Stadt Gera keine Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 269,2. Es gibt 345 aktive Infizierte. 473 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 21,7.

Parallel zum Übergang in die Corona-Warnstufe 3 ist am 30. Oktober eine neue Thüringer Verordnung in Kraft getreten. „Bis zum 6. November gilt unsere kommunale Allgemeinverfügung. Es gilt nun genau zu prüfen, ob wir als Stadt die angepassten Regelungen vom Freistaat Thüringen zum 30. Oktober als ausreichend erachten oder Verschärfungen notwendig sind. Diese müssten dann in eine neue Geraer Allgemeinverfügung einfließen“, erläuterte Sandra Wanzar, Dezernentin für Jugend und Soziales. Die Stadt Gera will spätestens nach dem 6. November eine neue erlassen, angepasst an das aktuelle Infektionsgeschehen der Warnstufe 3. Es ist davon auszugehen, dass für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen strengere Infektionsschutzregeln als bisher gemäß Allgemeinverfügung der Warnstufe 1 gelten werden, wie Höchstgrenzen für Teilnehmerzahlen.

Das Infektionsgeschehen sei diffus, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Das heißt, es gibt keine klar zu benennende Infektionsquellen. Alle Altersgruppen sind betroffen, wobei die jüngeren Personen überdurchschnittlich mehr betroffen sind als die älteren. Zirka 56 Prozent der infizierten Personen können nicht sagen, wo sie sich angesteckt haben könnten.“

Im SRH Wald-Klinikum Gera liegen derzeit sechs Patienten auf der Corona-ITS, davon drei aus Gera im Alter zwischen 60 und 75 Jahren, alles ungeimpfte Personen. Insgesamt 37 Corona-Patienten befinden sich auf der Normal-Station, von ihnen sind 23 Personen aus der Stadt Gera. Reichlich die Hälfte der Behandelten auf der Normal-Station ist über 80 Jahre alt. Mittlerweile wurde auf einer Ebene wieder der Corona-Bereich ausgewiesen, teilte die Pressesprecherin mit.

Die Impfstelle im Ärztehaus Bieblach ist weiterhin geöffnet ist. Dort können kurzfristig Impftermine über https://www.impfen-thueringen.de/ gebucht werden. An den beiden Samstagen 6. und 13. November ist zudem zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr ein Impfen ohne Termin möglich.